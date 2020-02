Proposte di legge d'iniziativa popolare, raccolta di firme d Fratelli d'Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Fratelli d'Italia, domani a San Leone raccolta firme a sostegno di quattro proposte di legge di iniziativa popolare

Fratelli d'Italia replica la campagna di raccolta firme a favore di quattro proposte di legge di iniziativa popolare, ovvero l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, l'abolizione dei Senatori a vita, l'inserimento di un tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione, la supremazia dell’Ordinamento italiano su quello europeo, tutte riforme richieste da tempo dagli italiani e sostenute da Giorgia Meloni.

Un apposito gazebo sarà allestito per l'occasione domani mattina, Domenica 16 Febbraio, dalle ore 10 alle ore 13, in piazzale Giglia a San Leone.

L'evento, a cui saranno presenti i dirigenti e diversi militanti del partito, costituirà anche l'opportunità per raccogliere le idee e le istanze degli agrigentini in vista delle prossime elezioni comunali.

Si ricorda a tutti i cittadini che per potere firmare è necessario esibire un documento d'identità valido.