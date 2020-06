Sviluppo del porto Empedoclino, Sodano: "Opportunità per valorizzare l'intero territorio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Governo è nuovamente nella provincia di Agrigento, più precisamente a Porto Empedocle con Ida Carmina. Per noi lo sviluppo è una cosa seria. L'incontro di oggi ci aiuta a monitorare i finanziamenti sul territorio, i lavori sulla stazione marittima e l'attracco per le navi da crociera. Un'opportunità che valorizza tutto il circondario di Agrigento, con un portata potenziale di 1.500.000 turisti annuali.

Sul versante Ponte Morandi, a seguito dell'interrogazione al Ministro delle Infrastrutture de Micheli a mia prima firma, è ripartita la manutenzione del primo tratto, ma soprattutto, sono stati avviati da ANAS i lavori sul secondo tratto, prima previsti per gennaio 2021.

Nel 2020 ci ritroviamo le strade degli anni '50 e le ferrovie dell'ottocento, sarebbe interessante chiedere agli amici del "centrodestra unito" per quale motivo ci hanno condannato alla miseria e all'arretratezza. Viceversa, oggi c'è una grande squadra che vede il Viceministro Cancelleri, gli amministratori locali e la deputazione nazionale e regionale del Movimento 5 Stelle, lavorare in sinergia per realizzare il progresso e il benessere delle nostre comunità.