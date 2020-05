Nave-quarantena a Porto Empedocle, i consiglieri: "Dissenso per le parole e i toni utilizzati dal sindaco"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Premesso che chi occupa un ruolo politico/istituzionale deve aspettarsi critiche a cui può, al limite, rispondere con toni adeguati al ruolo e avevamo già consigliato al Sindaco di assumere un atteggiamento consono al suo ruolo e di non fare selfie o video che cadono in discussioni sterili e di basso livello ma dobbiamo ancora una volta soffermarci su cosa e quanto riferito dal Sindaco Carmina nel suo video del 10/5 sera, i sottoscritti Consiglieri Comunali esprimiamo il nostro dissenso a quanto da Lei detto, oltre che per la sostanza soprattutto per i toni e le parole utilizzate.

“Paga mamma stato non pagano i cittadini” è una affermazione imbarazzante, visto che tra l’altro anche gli empedoclini pagano le tasse allo stato. “Invitare sorridendo a stare a casa gli ultra settantenni per risparmiare i soldi per le terapie intensive” non è da Sindaci ma da cabarettisti . “Non rompere”...una inqualificabile caduta di stile specialmente detto da un primo cittadino. Riteniamo che queste espressioni tra l’altro denotano uno scarso senso democratico e che lo spettacolo esibito mette alla berlina l'intera nostra comunità.

Invitiamo la Sindaca a riflettere prima di parlare e chiediamo con determinazione che episodi di questo basso livello politico non abbiano a ripetersi.

Lo dichiarano i Consiglieri Comunali Di Emanuele Valentina, Scimè Alfonso e Todaro Giuseppe.

