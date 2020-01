Marcia del 25 gennaio, il Pd: "Parteciperemo alla protesta"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Partito Democratico di Agrigento sostiene e condivide la protesta dei territori sullo stato di precarietà ed abbandono delle rete infrastrutturale provinciale.

Non si può avere sviluppo economico e sociale se non viene garantita, a tutti, una vera mobilità. Saremo presenti giorno 25 gennaio insieme agli amministratori, alle associazioni di categoria, ai sindacati e ai semplici cittadini per far sentire una voce unica e forte ai governi regionale e nazionale.