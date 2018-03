Panepinto: "La sconfitta non è solo elettorale, riflettere su errori e tracotanza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In queste ore post elezioni, come tanti, sento lo smarrimento di una sconfitta che non è solo elettorale. I dati siciliani, prima di tutto, meritano una analisi onesta e profonda. Come una riflessione va fatta sugli errori, la tracotanza e la tattica asfissiante nella fase di costruzione delle liste per le elezioni nazionali ma anche prima nei cinque anni di governo regionale a guida di tutti i " capi " del PD . Nella costruzione delle liste il disegno era chiaro e netto : la epurazione e la sostituzione in ogni luogo dei dirigenti democratici per fare spazio a personaggi che hanno altri interessi che poco hanno a che fare con la bella politica ,i beni comuni o come cambiare in meglio il mondo che viviamo . Questi personaggi sono "altro " rispetto ai valori del partito democratico . Personaggi che non hanno portato manco voti . La conduzione delle elezioni renziana e faraoniana , associata a questi personaggi che sono " altro" ha portato solo disastri e oggi ci sono macerie e tanto sgomento in ogni angolo della Sicilia ,dove ci sono dirigenti e militanti del PD quello vero . Mi rammarico che Matteo Orfini e questa area politica sia stata pavida e succube dal segretario Renzi , che ovviamente non si dimetterà e sta pensando come dice lui a un congresso vero per epurare e riaffermare una arroganza che ha fatto danni inestimabili al PD , al centro sinistra e a se stesso . Ai tanti militanti, dirigenti e amministratori del PD che sono in ogni paese della Sicilia dico che abbiamo aderito al PD e sposato un sogno, magari utopico, di migliorare il mondo in cui viviamo a cui non possiamo rinunciare. Come finirà non lo so ma sento che ne vale ancora la pena . Non nascondo i miei errori ne vuole essere una rivincita . Un impegno che deve continuare organizzando la nostra presenza in tutte le sedi del partito democratico ,non farci intimorire dalla arroganza ; ne vedremo tanta. Una presenza che stia dalla parte della gente e costruisca con tutte le forze pulite, e migliori del PD una nuova stagione politica .

Giovanni Panepinto