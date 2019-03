Montevago, finanziati i lavori della Caparrina – Sajaro: costeranno 930 mila euro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E’ stato già trasmesso al comune di Montevago, con effetto di notifica, il decreto di finanziamento dei lavori di trasformazione in rotabile della strada rurale Caparrina – Sajaro firmato dal dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale Mario Candore.

Il progetto viene finanziato nell’ambito della sottomisura 4.3 del Piano Sviluppo Rurale 2014-2020 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, Azione 1: viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali”. Il progetto, redatto dall'Utc del Comune di Montevago, prevede interventi strutturali, opere di messa in sicurezza della strada Sajaro e il rifacimento ex novo della strada Caparrina per un costo totale, interamente finanziato, di 929.905 euro. Entro 45 giorni saranno avviate le procedure di gara e i lavori saranno realizzati entro il termine di 24 mesi, come previsto dal decreto.

Esprime soddisfazione il sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo: “Il progetto era già stato ammesso al finanziamento e adesso arriva il decreto di finanziamento, si tratta di un contributo importante che ci consentirà di migliorare notevolmente la viabilità rurale intervenendo su una strada molto frequentata. L’impegno dell’amministrazione comunale – dice il primo cittadino - è quello di continuare a lavorare in questa direzione sperando di poter accedere ad altri finanziamenti per il miglioramento complessivo della viabilità rurale, che riteniamo di fondamentale importanza l'agricoltura e il turismo, due settori strategici per il nostro territorio”.