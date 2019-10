Pompeo Sarcuto nominato portavoce di Gioventù nazionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Continua il radicamento di Goventù nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, in provinca di Agrigento.

Il Portavoce provinciale di Gioventù nazionale, Gabriele Brunetto, ha ufficialmente nominato il giovane agrigentino, Pompeo Sarcuto, molto conosciuto in città per il suo impegno nello sport e nello spettacolo, Portavoce della città di Agrigento.

"Siamo davvero contenti della nomina di Pompeo Sarcuto e siamo certi che svolgerà un ottimo lavoro - afferma Brunetto - Gioventù Nazionale oggi è una realtà in costante cresciuta nella provincia agrigentina, che si muove in perfetta simbiosi con la Dirigenza provinciale di Fratelli d'Italia e che rappresenta, con i suoi valori tradizionali, un polo attrattivo per molti giovani che si avvicinano alla politica.

Esprime soddisfazione anche il neo Portavoce cittadino di Gioventù Nazionale, Pompeo Sarcuto, che afferma: "Sono entusiasta della nomina ricevuta, porterò avanti il mio compito con determinazione e nell'interesse della comunità agrigentina, cercando di coinvolgere e sensibilizzare i giovani alla buona e sana politica, carattere distintivo di Gioventù Nazionale. Ringrazio sentitamente Gabriele Brunetto per la fiducia accordatami".