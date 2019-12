Fratelli d'Italia fa tappa a Sciacca, via alla raccolta firme: ecco di cosa si tratta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Domenica prossima 8 dicembre dalle ore 11 alle ore 13 in Piazza Angelo Scandagliato il Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia effettuerà la raccolta firme per sostenere le battaglie del partito guidato da Giorgia Meloni.

In particolare saranno raccolte le firme relative alla “Elezione diretta del Presidente della Repubblica” . Si tratta di una battaglia storica di Fratelli d’Italia che mira ad avere come vero garante e collante dell’unità nazionale un Presidente scelto direttamente dagli italiani e non frutto dei giochi di palazzo.

Le firme saranno raccolte anche per “L’abolizione dei Senatori a vita”, attualmente scelti dal Presidente della Repubblica, a suo piacimento, senza alcun voto dei cittadini. Una norma ottocentesca che consente a persone non elette e quindi non rappresentative, di incidere sulla formazione di maggioranze parlamentari contro la volontà popolare.

Un’altra battaglia riguarda il “Tetto alle tasse in costituzione” . Finora lo Stato ha determinato l’ammontare delle tasse in base ai propri fabbisogni, con un progressivo incremento di entrambi. Come un buon padre di famiglia, lo Stato dovrebbe agire in base alle risorse disponibili evitando di spremere gli italiani come limoni. Per Fratelli d’Italia va quindi fissato un limite alle tasse in Costituzione.

Infine, la raccolta firme riguarderà la “Supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo” . L’Italia non può cedere la sua sovranità per compiacere i poteri economici e finanziari internazionali. Le norme europee che contrastano con la nostra Costituzione non devono essere considerate valide in Italia, nel pieno riconoscimento della nostra sovranità