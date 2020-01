Consiglieri Forza Italia Agrigento: "Il risultato in Calabria premia il centrodestra unito"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

I consiglieri comunali di Forza Italia di Agrigento, Calogero Alonge, Willy Giacalone, Simone Gramaglia e Pasquale Spataro, a seguito dello straordinario risultato elettorale del centrodestra unito in occasione delle elezioni Regionali in Calabria, e condividendo anche quanto ribadito da Fratelli d’Italia e Diventerà Bellissima, tramite Lillo Pisano e Giusy Savarino, sottolineano e rilanciano la necessità di garantire unione e compattezza della coalizione di centrodestra, che alla Regione sostiene il governo Musumeci, nell’ambito delle scelte politiche periferiche legate alle prossime elezioni Amministrative in primavera.

Alonge, Giacalone, Gramaglia e Spataro aggiungono: “Condividiamo e sosteniamo senza alcuna riserva la linea collegiale e di coalizione del centrodestra unito espressa anche da altri esponenti di vertice della coalizione, rifuggendo da fughe in avanti e iniziative non concordate in sede di coalizione, ovvero tra tutte le forze politiche che si riconoscono e sostengono il governo Musumeci alla Regione, tra Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Diventerà Bellissima, Udc, Cambiamo, moderati, e le liste civiche che si posizionano nel solco politico del centrodestra. Auspichiamo inoltre la presenza nelle liste di numerosi giovani che siano stimolo e linfa vitale dei prossimi assetti amministrativi che governeranno i Comuni al voto”.