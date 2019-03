Amministrative a Racalmuto, il candidato a sindaco Salvatore Petrotto pianifica il programma elettorale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In attesa del ministro Matteo Salvini a Racalmuto, che verrà a sostenere il candidato a sindaco, Salvatore Petrotto, entra nel vivo la fase organizzativa della lista RACALMUTO RIPARTE - PETROTTO SINDACO. 'Mercoledì 27 alle ore 18:00, nella sede del comitato elettorale di via Garibaldi n. 188, riunione operativa per stilare il programma. -Venerdì 29 alle ore 16:00 visiteranno la sede il consigliere comunale di Palermo, nonché coordinatore regionale della LEGA e candidato alle Europee, l'ispettore di Polizia Igor Gelarda, assieme al coordinatore regionale per il tesseramento, Massimiliano Rosselli. -Sabato, alle ore 19:00, comizio in piazza Francesco Crispi.