Amministrative 2020, Terrana (Udc): "Bene l'unità del centrodestra"

Il coordinatore regionale dell’Udc Italia in Sicilia, Onorevole Decio Terrana, interviene sulle dichiarazioni di Riccardo Gallo e di Giusi Savarino, rispettivamente esponenti di “Forza Italia” e “Diventerà Bellissima”, che “suggeriscono” coesione al Centrodestra per le prossime elezioni Amministrative di Primavera in Sicilia.

Così il segretario regionale dell’Udc Sicilia: “Oggi più che mai abbiamo necessità di riaffermare la totale coesione del Centrodestra in tutti i Comuni dell’Isola. L’Udc, così come già mostrato nelle prossime Regionali in Calabria ed in linea con il grande lavoro che stiamo portando avanti all’interno del Governo Musumeci e al Parlamento della Regione Sicilia, sarà sempre disponibile a sposare progetti politici che fanno riferimento ai valori ed alle proposte del Centrodestra.

Così come affermato per altro dal nostro segretario Nazionale Onorevole Lorenzo Cesa – continua Decio Terrana – l’Udc non può non condividere gli ideali e le posizioni del Centrodestra a difesa delle Imprese e dei Cittadini. La Politica è ancora distante dai territori, ci confrontiamo continuamente con tutti i rappresentanti nazionali del Centrodestra, affermando sempre i nostri valori ed i nostri principi, da sempre vicini al territorio, ai cittadini ed alla dottrina cristiana. Oggi l’Udc si pone come elemento fondamentale di un Centrodestra che non avrebbe ragione di esistere senza la nostra presenza, senza la presenza dei Moderati e della nostra Politica vicina alla gente ed al territorio. Rappresentiamo infatti tutti quei Moderati, il Ceto Medio e quelle Imprese oggi in grave sofferenza per le scelte del Governo di Roma che non sta dimostrando alcun interesse a tutelare Imprese, Partite Iva e Cittadini Siciliani