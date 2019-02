"Diventerà bellissima", congresso provinciale anche ad Agrigento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Inizia domani in Sicilia l’intensa settimana congressuale di #DiventeràBellissima, il Movimento politico autonomista che fa capo al presidente della Regione Nello Musumeci. Tra domani e domenica si celebreranno i nove congressi provinciali per eleggere i rispettivi coordinatori e i delegati al congresso regionale. Quest’ultimo appuntamento è invece fissato per domenica 24 febbraio a Catania e si concluderà con l'elezione del presidente del Movimento e dei 150 componenti l’assemblea generale. Per l’intera giornata si confronteranno le diverse “anime” interne, anche in vista della scadenza di maggio per le Europee. Tema di dibattito sarà pure la “dimensione” che dovrà assumere #DiventeràBellissima: mantenere le caratteristiche di soggetto regionale o federarsi con un partito nazionale.

Questo il quadro delle assemblee nelle nove province. Sabato 16 a Trapani (ore 15, Hotel Crystal), Enna (ore 16, Hotel Garden di Pergusa) e Messina (ore 16, teatro Cristo Re). Domenica 17 a Ragusa (ore 9, Camera di commercio), Siracusa (ore 9, Grande Hotel Ortigia), Catania (ore 9.30, Hotel Nettuno), Palermo (ore 16, Mondello Palace Hotel), Caltanissetta (ore 16, Hotel Ventura) e Agrigento (ore 16, Grand Hotel Mose)