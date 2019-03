Monella (Lega): “urgenti interventi di derattizzazione in città e nelle periferie”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E’ stata depositata, presso l’ufficio di presidenza, una mozione a firma della consigliere comunale della “Lega – Salvini Premier” Rita Monella, riguardante interventi urgenti di derattizzazione e di pulizia straordinaria nella città e nelle sue periferie.

Ecco il testo: “Premesso che a seguito delle critiche condizioni igienico sanitarie in cui versa la città nonché le periferie i sono verificati episodi che addirittura hanno visto cittadini essere morsi da ratto. Considerato e accertato che sino ad oggi nessun intervento è stato posto in essere dal Comune per la risoluzione della problematica e che oggi molte aree della Città e delle periferie sono invase da rifiuti di qualsiasi genere e natura e che il Comune risulta essere unico destinatario avente competenza in merito. Per quanto sopra, ravvisata l’importanza che la questione riveste, con la presente mozione impegna l'Amministrazione Comunale, di farsi promotore di un'azione rapida ed efficace tesa ad attivare con urgenza tutte le procedure tecniche e amministrative per una mirata derattizzazione nella Città e nelle sue periferie. La scrivente chiede di calendarizzare la mozione in oggetto inserendola nel prossimo ordine del giorno dei lavori del consiglio comunale”.