Sospensione della Tari, Carlisi (M5S): "Perché i cittadini dovranno pagare per intero?"

Sullo stop al pagamento dei tributi locali (fino al 31 maggio), è necessaria la riduzione oltre la sospensione!

Attenzione, si parla di sospensione o di spostamento delle rate non di eliminazione delle tasse e tariffe comunali. Quindi, prima o poi, queste si dovranno pagare altrimenti si rischia il blocco di servizi essenziali, come il ritiro della spazzatura.

Perché, però, le attività produttive ferme dovrebbero pagare per intero? Il gettito della TARI deve coprire il piano finanziario del servizio rifiuti ma se tante attività sono ferme per decreto e impossibilitate a produrre spazzatura, si abbasserà la spesa generale, che sarà ben diversa da quella del 2019 che ha generato la tariffa applicata nel 2020.

Se il vostro bar, ristorante, studio fotografico è chiuso, è solo un magazzino con dentro le vostre cose: non siete momentaneamente un'utenza commerciale, non ci sono vetro, plastica, cartone o umido da raccogliere e portare alle piattaforme di smaltimento, come quando siete in attività. Le operazioni di trasporto e smaltimento si pagano a tonnellata, quindi se non producete spazzatura diminuirà la spesa prevista dal piano Tari.

Se un'utenza commerciale o un ufficio ha spazi che al momento non usa, diventano una sorta di pertinenza, un magazzino, non fanno parte dell’attività. Ad esempio, una pizzeria che fa consegna a domicilio, che al momento non può usare la parte con i tavoli, avrebbe pure diritto ad una decurtazione. Le utenze non domestiche non possono pagare la parte variabile della tariffa come se fossero in attività perchè non producono spazzatura ma nemmeno la parte fissa prevista per la loro categoria perché, al momento, sono semplicemente dei magazzini.

Se tutte le spese della gestione rifiuti sono pagate con la Tari, ci deve essere nel piano finanziario, che al momento è in redazione, la previsione delle minori quantità di spazzatura e la diminuzione, per questi mesi, delle utenze in attività produttiva, le cosiddette “non domestiche”. Ribadisco, a mio avviso, la momentanea cessazione di attività o il suo restringimento deve essere gestita non solo con la sospensione dovuta al decreto ma con una decurtazione comunale dei pagamenti perché è il piano finanziario TARI che si ridurrà. Qualcuno, al momento opportuno, si giocherà la riduzione delle tariffe che l’abbassamento della spesa potrebbe comportare, come frutto della sua straordinaria bravura nella riduzione delle tasse?

Gli operatori della differenziata per il servizio utenze non domestiche, apprendo da fonte comunale, sono stati dirottati sulla pulizia stradale e sul diserbo. Queste operazioni, l'anno scorso, sono state fatte anche da altre ditte e quindi si realizzerà un ulteriore risparmio per il Comune. Così, se pagavate suolo pubblico e lo avete sgombrato dichiaratelo, non aspettatevi sconti automatici da parte del Comune. Non sappiamo quanto durerà questa situazione ma quegli spazi, al momento, li avete restituiti all'uso di tutti.

Sul regolamento TARI è scritto chiaro: ci vuole una comunicazione ufficiale sulla variazione dell’attività o dei mq, quindi inviate subito una PEC. Fate una dichiarazione via PEC all'Ufficio tributi, per la "cessazione dell'attività" o la riduzione dei mq. Il modello ufficiale per la TARI è questo: https://www.comune.agrigento.it/wp-content/uploads/2017/03/Denuncia-ai-fini-TARI.pdf

Spero ci mandino al più presto il piano TARI per lo studio come è nostro dovere di Consiglieri. Come ho chiesto in questi anni e fatto votare con esito positivo al Consiglio, le associazioni di settore devono essere consultate sull’argomento tariffe per valutare la congruità delle stesse. In un momento di emergenza è comunque indispensabile che ognuno stia al suo posto, anche se a casa in smart working, a fare il proprio dovere.