Consiglio straordinario sul Cua, l'appello di Forza Italia Giovani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La coordinatrice provinciale di Forza Italia Giovani di Agrigento, Lilly Di Nolfo, in rappresentanza dell'intero movimento giovanile, lancia un appello, rivolto soprattutto ai giovani agrigentini, a partecipare domani, venerdì 13 aprile, ad Agrigento, dalle ore 10:30 in poi, alla seduta straordinaria del Consiglio comunale con all'ordine del giorno il futuro del Consorzio universitario di Agrigento, in presenza, tra gli altri, del Rettore dell'Università di Palermo, Fabrizio Micari.

Di Nolfo afferma: "Si tratta di un'occasione, preziosa e irrinunciabile, di confronto su un argomento che interessa il presente e il futuro di intere generazioni di studenti agrigentini, sballottati tra Agrigento, Palermo o altre sedi universitarie, ed in una condizione di permanente precarietà e di mancanza di valide prospettive. Bisogna partecipare alla seduta straordinaria del Consiglio di Agrigento, e ribadire con forza il diritto allo studio anche degli studenti agrigentini, costi quel che costi".