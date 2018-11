Sciacca, nasce il circolo della Lega per Salvini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Continua la crescita della lega nella nostra terra, in particolare nella nostra provincia agrigentina dimenticata e tradita dalla vecchia classe politica. E' stato infatti costituito a Sciacca il Circolo della Lega per Salvini premier.

L’intermediario assicurativo Vincenzo Catania ed il commerciante Salvatore Novara sono stati eletti rispettivamente presidente e vice presidente del Circolo saccense. Segretario è stato nominato il docente Giuseppe Friscia. L’ex bancario Pippo Santangelo è stato eletto tesoriere. Lorenzo Capodici, studente, è stato nominato consigliere.

“Crediamo in quanto contenuto nell’atto costitutivo del Circolo – rileva il presidente Vincenzo Catania – nel diffondere e mantenere vivi i valori del programma della Lega Salvini premier attraverso iniziative di formazione, studio, elaborazione, dibattito e di informazione nel territorio saccense.



Il Circolo della Lega per Salvini premier di Sciacca si pone l’obiettivo di rappresentare i valori e gli ideali della Lega per Salvini premier nell’hinterland saccense. Il Circolo della Lega per Salvini premier di Sciacca ringrazia il responsabile organizzativo della Provincia di Agrigento Massimiliano Rosselli, i responsabili per gli Enti locali in Sicilia Igor Gelarda e Fabio Cantarella, per aver condiviso e sostenuto la nascita del Circolo di Sciacca e dato la possibilità di rappresentare i valori e gli ideali della Lega per Salvini premier nell’hinterland saccense”.