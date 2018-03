Simona Catalano ringrazia gli elettori: "Grande successo per il M5s"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A seguito dell’enorme successo conseguito dal Movimento Cinque Stelle a Raffadali, circa il 70% di preferenze a favore dei pentastellati, come attivista ringrazio tutti i cittadini che hanno riconfermato la fiducia espressa alle precedenti elezioni regionali, triplicando il numero dei consensi. In circa un anno di iscrizione al “Movimento Cinque Stelle” ho avuto modo di conoscere in maniera più approfondita tutti i miei concittadini, il mio pensiero va agli agricoltori che lamentano una assenza dello Stato, mancanza di strade “decenti” e collegamenti necessari per poter raggiungere il proprio appezzamento di terreno, ai pensionati che con poco più di 400 euro al mese non riescono ad assicurarsi le cure mediche necessarie, ai giovani che rappresentano il nostro futuro e che per ragioni di lavoro sono costretti ad emigrare negli stati del nord per avere un’occupazione che gli possa garantire “un’esistenza libera e dignitosa”!

In piena campagna elettorale, per le elezioni dei nostri rappresentati nazionali, molti di voi, cari concittadini, mi avete raggiunta telefonicamente, mi avete inviato messaggi, manifestando tutto l’affetto verso la sottoscritta e verso il “Movimento Cinque Stelle”!

Ricordo con emozione “l’Agorà” a cinque stelle che ho organizzato per la prima volta presso questo meraviglioso paese ricco di storia, tradizione, cultura, prodotti della terra che siamo riusciti a valorizzare attraverso le abili mani dei pasticceri raffadalesi.

Subito dopo, ho voluto organizzare il primo comizio presso il Piano Progresso, da questo incontro diretto con i raffadalesi si è accesa una scintilla che ha percorso tutti i cittadini di “Buona volontà” facendo in modo che “Il Movimento Cinque Stelle” diventasse a Raffadali il primo partito.

Mi piace, ancora, ricordare con entusiasmo il primo manifesto del nostro Meetup dove veniva lanciata una richiesta all’attuale amministrazione (richiesta che tuttavia non ha avuto un seguito) riguardo la possibilità di avere uno “Scuolabus anche per il nostro paese”, difatti molti concittadini, in occasione dell’iDay (raccolta di firme e proposte per il governo regionale) hanno manifestato tutto il disagio per l’assenza di questo servizio.

L’obiettivo del nostro Meetup “Amici di Beppe Grillo di Raffadali” è stato quello di raccogliere tutte le problematiche presenti sul territorio per lanciare un grido di allarme verso chi gestisce la cosa pubblica; in questa sede mi preme ribadire che i politi devono essere al servizio della collettività perchè noi, attraverso le tasse, paghiamo i nostri rappresentanti per svolgere i loro compiti nel migliore dei modi; quindi questa regola generale non deve essere distorta pensando che invece il cittadino deve essere al servizio del politico.

Grazie a tutti di cuore

Simona Catalano