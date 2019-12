La giunta comunale (sospesa) di Casteltermini incontra i cittadini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Casteltermini, si riunisce la Giunta Pellitteri per discutere di acqua, Tari e Bilancio riequilibrato. Si terrà venerdì 20 dicembre alle ore 11.00 presso il Bar Hops una riunione della giunta comunale di Casteltermini (sospesa), presieduta dal Sindaco Pellitteri, per fare il punto della situazione su "acqua, Tari e Bilancio riequilibrato. Incontro aperto a tutti e trasmesso in diretta streaming, in cui i componenti della Giunta, oltre ad illustrare il proprio indirizzo politico-amministrativo sulle tematiche in questione, risponderanno alle eventuali domande dei cittadini presenti.