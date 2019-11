Sversamento di carburante nel porto, il deputato Carolina Varchi (FI) presenta interrogazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Negli scorsi giorni, per via delle forti mareggiate, si era generata una situazione di rischio con riferimento a diverse imbarcazioni usate dai migranti per raggiungere la costa e successivamente poste sotto sequestro dalle Autorità competenti.

Nelle ultime ore la situazione si è aggravata. Una di queste imbarcazioni, ormeggiata da tempo al molo Favaloro, a causa delle averse condizioni meteo, ha riversato un notevole quantitativo di carburante nel porto di Lampedusa.

A denunciare l’accaduto, in una nota congiunta, sono il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia, Fabio La Felice, e il consigliere comunale di Lampedusa e Linosa, aarvv. Maria Dell’Imperio “La presenza di queste natanti nel porto di Lampedusa, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, si è trasformata in una situazione di potenziale rischio per l’ambiente e le imbarcazioni locali. Lo sversamento di carburante, verificatosi in queste ore, è un episodio a cui mai avremmo voluto assistere. E’ necessario intervenire tempestivamente a tutela del mare di Lampedusa e azionare gli interventi opportuni, in via preventiva, per evitare il ripetersi di tali eventi.

Fratelli d’Italia, su iniziativa della deputata nazionale, On. Carolina Varchi, sempre attenta ai bisogni dei lampedusani e con cui siamo in costante contatto, ha di recente posto la questione all’attenzione del Governo centrale, presentando un’apposita interrogazione parlamentare, a risposta scritta, con la quale chiede ai Ministri competenti quali iniziative intendano adottare per far fronte a questo grave problema. Auspichiamo, dunque, una celere soluzione della delicata questione su cui continueremo a vigilare attentamente”.