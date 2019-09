Cancelleri vice ministro delle Infrastrutture, Sodano: "E' un siciliano che ama la sua terra"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Esprimo la mia più grande soddisfazione per la nomina di Giancarlo Cancelleri a Vice Ministro delle Infrastrutture del Governo Conte Bis. Questo incarico, dato a un Siciliano che ama visceralmente la sua terra, ci dimostra ancora una volta il rispetto e l’attenzione che il Movimento 5 Stelle ha nei confronti della nostra isola.

Con Giancarlo Cancelleri possiamo essere sicuri che, nei tavoli del Ministero dei Trasporti, ogni giorno sarà data massima priorità alla creazione di una degna rete di strade e ferrovie per la Sicilia, un piano strategico necessario per lo sviluppo economico e per la nostra qualità della vita.

Noi Deputati dell’Agrigentino, abbiamo chiesto a gran voce la presenza di un Siciliano al Ministero dei Trasporti, e da oggi potremo contare su una collaborazione ancora più diretta, efficace e tempestiva. Ad maiora Cancelleri, ad maiora Sicilia.