Cafeo e Catanzaro: "Nuovi fondi per imprese giovanili ed infrastrutture"

“Sono i giovani ed il miglioramento delle infrastrutture le risorse su cui investire per il rilancio dell’agricoltura. La decisione dell’assessore regionale Edy Bandiera di accogliere il nostro invito a migliorare l’erogazione delle risorse destinate ai giovani imprenditori agricoli, finanziando un maggior numero di progetti, è una scelta di grande valenza”. Lo dicono Giovanni Cafeo e Michele Catanzaro parlamentari regionali del Partito Democratico firmatari di due interrogazioni sull’argomento.



“Abbiamo raggiunto un traguardo importantissimo: lo scorrimento della graduatoria per la misura del PSR che riguarda gli ‘aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori', così come avevamo chiesto, consentirà il finanziamento di circa 600 nuovi progetti. Così, in totale, saranno quasi 1000 i giovani siciliani che avranno la possibilità di creare lavoro nella nostra Sicilia. Il governo regionale inoltre – spiegano - ha accolto anche la nostra richiesta di intervento per il miglioramento della viabilità interaziendale. Autorizzare la pubblicazione di un nuovo bando per utilizzare i 25 milioni residui della misura 3.4.1. darà concretamente alle aziende ed agli Enti locali la possibilità di intervenire sulla viabilità secondaria mettendo in sicurezza quella esistente. La realizzazione di nuove strade a servizio delle aziende agricole è infatti un presupposto fondamentale per lo sviluppo . Il futuro delle nostre terre e dei nostri giovani non è un gioco - concludono - per questo motivo abbiamo dato e vogliamo continuare a dare prova della serietà e dell’impegno che stiamo mettendo nei settori che li riguardano.”