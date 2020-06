Approvata norma su donne nel governo regionale, apprezzamento di Testone (FI)

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato all'unanimità la norma che prevede la presenza di almeno un terzo di componenti di ciascun genere nel governo della regione. Apprezzamento e soddisfazione esprime la coordinatrice regionale di Azzurro Donna, Maria Antonietta Testone, che commenta: “L’approvazione di questa norma rappresenta un traguardo importante di grande modernità che pone la Sicilia all'avanguardia rispetto alle altre regioni. Debbo sottolineare che Forza Italia ha sempre avuto un’attenzione particolare verso tutte le norme che hanno valorizzato e difeso le donne in politica e nella società civile, una sorta di mission del nostro partito che ha puntato molto sulle capacità e competenze delle donne. E’ stato sempre un impegno costante testimoniato anche con l’approvazione della legge sullo stalking. Sono certa che il traguardo raggiunto all'Ars rappresenti un punto di partenza per una parità di genere che deve ancora trovare una compiutezza definitiva visto che ancora oggi esistono tanti pregiudizi culturali difficili da sradicare. E’ una norma importante che tende ad un maggior coinvolgimento delle donne nei processi decisionali. Il voto all'unanimità rappresenta un segnale forte ed è per questo che voglio ringraziare tutte le forze politiche presenti all’Assemblea regionale, per l’impegno profuso nell'approvazione della legge” – conclude Maria Antonietta Testone.