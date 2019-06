Fratelli d'Italia contro il Pd: "Facile lasciare Firetto solo ora"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Paola Antinoro, interviene in merito alle dichiarazioni rilasciate dal segretario provinciale del Pd, Giovanna Iacono ed afferma “Come ormai ci hanno abituati, i signori del Pd, in modo camaleontico, sono capaci di sostenere di tutto ed il contrario di tutto.

A leggere l’articolo del responsabile provinciale del Pd, credo che a tutti gli agrigentini sorga l’emblematico dubbio: ma forse in questi quattro anni abbiamo capito male quando abbiamo ritenuto che il Pd fosse al governo della città?

Stranizza il fatto che solo oggi, a pochi mesi dal rinnovo dell’Amministrazione comunale, i signori del Pd si siano resi conto che vi siano da risolvere problematiche che loro, che stavano al governo, non hanno risolto.

Forse è il caso di ricordare al Dirigente del partito che ha governato e ancora governa, in coalizione con altri, Agrigento, che la mancanza di una politica che faccia fare un salto di qualità a questa città, è proprio ciò che tutte le forze politiche di opposizione, presenti e non presenti in consiglio comunale, hanno lamentato in questi anni.

La cosa più ovvia che vien da pensare è che i signori del Pd non vogliano farsi trovare su una nave che potrebbe affondare e cerca imbarcazioni più sicure”.