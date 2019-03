Demopolis "promuove" Musumeci, Savarino: "Stile, caparbietà e capacità"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Sondaggio Demopolis

“Cresce la fiducia nel nostro Presidente Musumeci.” Commenta l’On. Giusi Savarino “Il sondaggio evidenzia come nei siciliani si stia riscoprendo l’orgoglio di avere un Presidente della regione che per stile, caparbietà, capacità amministrativa riesca finalmente a rappresentare i loro interessi con grande dignità e autorevolezza.”

On. Giusi Savarino