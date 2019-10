Parco dell'Addolorata in abbandono, Mani Libere: "Aspettiamo risvolti giudiziari"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Parco Comunale dell’Addolorata(Icori) un parco che con manutenzione ordinaria, messo a regime potrebbe divenire per Agrigento una delle attrazioni più belle. Mai valorizzato dalle Amministrazioni comunali precedenti ed addirittura trasformato dalla attuale in una discarica a cielo aperto. In qualunque comune d’Italia solo per questo scempio si sarebbero chieste le dimissioni di sindaco, giunta e consiglieri comunali di maggioranza. Siamo pazientemente in attesa ai risvolti giudiziari che arriveranno ne siamo certi dopo la nostra denuncia, cosa accadrà non ci è ancora dato sapere, ma siamo certi che la procura della repubblica stà facendo quanto loro demandato dalle vigenti Leggi in materia di Tutela ambientale. La prossima Amministrazione metta in previsione di mettere immediatamente a regime questo patrimonio comunale, perché non gestire il parco con una cooperativa di terzo settore pubblico (Comune) privato (agrigentini che vogliono lavorare) e farlo divenire un vero parco divertimenti polifunzionale? Ci vuole così tanto ad avviare una macchina organizzativa che pensi alla realtà agrigentina invece di pensare con utopia a ciò che non sarà mai? Meritiamo e pretendiamo con forza, una Agrigento normale!