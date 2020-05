Tratta ferroviaria Agrigento-Palermo, Savarino: "Potrà essere ammodernata"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Sono 40 i km della tratta ferroviaria che devono essere ammodernati per poter utilizzare i più moderni treni “pop”. Oggi abbiamo fatto un altro piccolo, ma importante passo, per poter migliorare il servizio. Ho inoltre richiesto di potenziare la tratta Gela/Caltanissetta, anche rivedendo gli orari a tal fine. Questa tratta deve diventare uno snodo per raggiungere velocemente Catania e Palermo, e quindi potenziare il turismo oltre alla qualità della vita dei cittadini. Oggi ho convocato anche il comitato dei pendolari presieduto da Giacomo Vivacqua che ha dato un prezioso contributo. La mia idea di trasporto in Sicilia viaggia nella direzione della ecosostenibilità ed efficienza, per questo ho avviato una proficua interlocuzione istituzionale tra Rfi, Trenitalia, Regione e comitati dei pendolari. “