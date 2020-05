Ristrutturazione delle abitazioni, Sodano: "Ecobonus al 110%, svolta per le imprese e le famiglie"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ristrutturazione delle abitazioni: ecobonus al 110%, svolta per le imprese del nostro territorio e per le famiglie che vogliono riqualificare la propria abitazione a costo zero.

Fare ripartire la nostra economia, ammodernando il nostro paese. Nel decreto in arrivo è previsto un nuovo super-ecobonus che permette una detrazione fiscale al 110% fino al 2021 per le famiglie che vorranno mettere in sicurezza le proprie abitazioni e renderle sostenibili dal punto di vista energetico. Tra gli interventi che daranno diritto al 110% di credito fiscale rientrano l’isolamento termico delle facciate (il cosiddetto cappotto termico), la sostituzione degli impianti termici con pompe di calore e la sostituzione dei vecchi impianti a gasolio con quelli più efficienti in termini di energetici.

Per 10 mila euro di lavori si riceverà, alla dichiarazione dei redditi, una detrazione pari al 110% della fattura, quindi 11 mila euro, da usare in compensazione in cinque anni, per un importo annuo di 2200 euro: il proprietario di casa che effettua lavori di riqualificazione energetica nell’abitazione potrà recuperare tutte le spese effettuate. L’impresa, dal canto suo, potrà decidere se tenere il credito, e fare al cliente uno sconto del 100% direttamente in fattura. E' un'occasione epocale per far ripartire la nostra economia e le imprese del territorio all’insegna dell’efficienza e del futuro.