Coronavirus e taglio delle tasse, Di Rosa: "Indennità al massimo ad Agrigento"

Parlare, parlare, parlare…

Mentre gli altri riducono le tasse ai loro cittadini dando un aiuto alla comunità, Ad Agrigento il sindaco infierisce contro gli altri, CONTINUA A RISCUTORE L’INDENNITA’ AL MASSIMO CONSENTITO E il Consiglio comunale, come al solito, assiste inerme……

Tanti comuni e tra questi Ravanusa e Sambuca di Sicilia hanno già deliberato la riduzione di tasse. Questi due centri dell’Agrigentino, invece di parlare e parlare, hanno ridotto le tasse ai loro cittadini dando un segnale forte alla comunità. Ad Agrigento, invece, il sindaco inveisce contro gli altri, contro il governo regionale, contro quello nazionale. Anche contro chi, come noi, gli ricorda che né lui né il Consiglio comunale stanno facendo qualcosa per i cittadini mentre continuano a riscuotere le indennità nella misura massima consentita. La giunta Firetto è la più costosa della storia del comune di Agrigento e continua a utilizzare la nostra comunità come fosse un bancomat personale. Addirittura ha reagito male in consiglio quando qualcuno glielo ha fatto notare, sostenendo che lui e la sua giunta meritavano quel compenso. Ora neppure una pandemia, un evento che sta mettendo in ginocchio il Mondo e ad Agrigento il tessuto commerciale e sociale, sono riusciti ad ammorbidire le tasche di chi, continua a intascare dal Comune l’indennità, come se nulla fosse successo e come se tutto gli fosse dovuto. Continua a chiedere alla gente comune, alle imprese, alla Regione, al Governo nazionale. Chiede, chiede, chiede. Ma lui e la sua giunta non sono stati disponibile a dare nemmeno un piccolo contributo per la sua città e i suoi cittadini. Poi quando arrivano gli aiuti(in queste ore il governo Musumeci sta facendo qualcosa), è il primo a mettersi in posa per far capire che ha fatto qualcosa per la sua città(come per i cimiteri e tanto altro ancora). Altri al suo posto si vergognerebbero!

Il Coordinatore

Giuseppe DI ROSA