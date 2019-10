Aeroporti, Savarino: "Rilanciare gli scali dell'isola"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Oggi in IV Commissione , Territorio Ambiente e Mobilità, ho convocato il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’aeroporto di Trapani , dott. Ombra, e quello di Lampedusa, dott. Tafuri.” A parlare è la Presidente On. Savarino che prosegue “la tematica degli aeroporti minori della nostra isola è di fondamentale importanza, sia per rilanciare il Turismo che per garantire la continuità territoriale per tutti i Siciliani che vivono e lavorano fuori dalla Sicilia. Il governo Musumeci sta finalmente attivando tutti questi fondi, a breve andranno a bando 6 nuove rotte sociali per la Sicilia, Trapani e Comiso. Quella di oggi è solo una serie di audizioni programmate sul tema aeroporti, in alcune circostanze siamo stati chiamati a porre rimedio a gravi situazioni, e lo abbiamo fatto con senso di responsabilità, ma non basta coprire buchi, serve lanciare una proposta politica chiara e netta per mettere ordine a questo settore, senza protagonismi di alcuni scali in danno di altri, e l’unico modo per abbattere i costi ed essere veramente competitivi, è mettere in sinergia e collaborazione tutti.”

On. Giusi Savarino, Presidente IV commissione Ars