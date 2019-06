Chiusura al pubblico il 28 giugno 2019 degli uffici del Libero consorzio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Chiusura al pubblico il 28 giugno 2019 degli uffici di Agrigento del Libero Consorzio Comunale di via Acrone ex ENEL, di Via Esseneto ex IPAI, dell’Ufficio

Tecnico del Viale della Vittoria e degli uffici del Giardino Botanico in Via Demetra, per consentire la disinfestazione dei locali. Inoltre saranno chiusi, sempre il 28 giugno, il Punto Informativo della Stazione e il Punto Informativo di Porta V nella Valle dei Templi. Le normali attività di lavoro nelle sedi interessate riprenderanno l’1 Luglio. Saranno assicurati, in ogni caso, i servizi della Protezione civile tramite personale reperibile. Gli interventi di sanificazione dei locali saranno eseguiti dal personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Gli altri uffici del Libero Consorzio di Agrigento, tra cui la sede di Piazzale Aldo Moro, svolgeranno regolarmente le proprie attività lavorative.