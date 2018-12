Emergenza case popolari, finanziati cinque progetti di manutenzione

Cinque progetti finanziati per la manutenzione delle case popolari. È quanto viene fuori da un incontro su alloggi popolari e politiche abitative. A confronto le organizzazioni sindacali a tutela degli inquilini Sunia, con il segretario Floriana Bruccoleri e, il Sicet con Roberta Russo insieme al commissario dello Iacp.

Durante gli incontri si è discusso della ripartizione delle somme previste nel programma di recupero e razionalizzazione degli immobili ed alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e dello Iacp.

“Secondo quanto riferito dal commissario dello Iacp Pontillo – si legge in una nota dei sindacati –, sono stati finanziati 5 progetti che prevedono interventi di manutenzione su alloggi popolari siti ad Agrigento, Canicattì, Ravanusa e Ribera, però le somme devono ancora essere erogate dalla Regione”.

Quest’incontro è stata anche l’occasione per discutere della sanatoria, prevista dalla Regione Siciliana in favore di coloro che occupano abusivamente gli alloggi popolari da prima del 31.12.2017, con il pagamento di una somma pari a cinque anni di canone di locazione.

“Il Sunia ed il Sicet – continua la nota – esprimono apprezzamento per la collaborazione e la disponibilità manifestata dal commissario dello Iacp in materia di politiche abitative, ci si è impegnati, altresì, ad avviare un percorso comune tra Iacp, Comune ed organizzazioni sindacali in cui, ciascuno per la propria competenza, metta in campo gli adempimenti necessari per l’emersione delle occupazione abusive in favore di coloro che vivono un momento di difficoltà economica anche nella nostra provincia. Il segretario del Sunia, Floriana Bruccoleri, e quello del Sicet, Roberta Russo, auspicano che questo sia il primo di una serie di incontri che hanno l’obiettivo di migliorare le condizioni degli alloggi popolari fatiscenti in cui non si fa la manutenzione da anni, e le condizioni di vita degli assegnatari abbandonati a se stessi”.