Teatro all'alba, passeggiate in treno e animazione in spiaggia: gli eventi del weekend

Teatro all'alba, sport, animazione e passeggiate in treno per questo weekend di mezza estate. Sono tanti gli appuntamenti, eccone alcuni che abbiamo selezionato per voi.

"Pirandello: fuori di chiave. Suggestioni d'autore". Sabato 18 agosto, alle 21, davanti al Tempio di Giunone, andrà in scena una piéce a cura di Enzo Gambino, che ruota interamente sulla figura di Luigi Pirandello, sciorinata in maniera inedita.

Alba nella Valle dei Templi. Domenica una performance di Marco Savatteri andrà in scena alle 5.30 davanti al Tempio di Giunone. Gli dei si “sveglieranno” all’alba, accompagnati dalle note antiche di clavicembalo e arpa.

"Non si sa come". Ancora Pirandello, in scena all'Accademia di Belle Arti. Il Catania/Teatro di Mario Sorbello presenta una speciale edizione della commedia pirandelliana "Non si sa come", uno dei testi più importanti di Pirandello col famosissimo monologo del "la lucertola".

Treno dei pani votivi. Sabato 18 agosto, partirà alle 16 dalla stazione centrale di Agrigento il Treno dei pani votivi. Farà tappa al Tempio di Vulcano e a Porto Empedocle. Degustazioni gratuite a cura di Slow Food Agrigento. Possibilità di visitare il giardino della Kolymbetra.

"Vertical Summer Tour". Sport e animazione a Realmonte, sabato 18 e domenica 19 agosto con il "Vertical Village", 500 metri quadri di allestimento fronte mare ad ingresso completamente libero e gratuito, nei pressi del Kaeso Summer Pub in Contrada Puntagrande per una due giorni di energia pura.

Festeggiamenti per Sant'Angelo. A Licata si celebra il santo patrono. Sabato alle 21, "Folclore Sotto le Stelle", con sfilata di gruppi e spettacolo (in piazza Progresso), e Teatro Sotto le Stelle (alle 21) presso il Chiostro Badia. Domenica 19 agosto, alle 24, in piazza Progresso: Canto a Sant'Angelo.

"Giulietta&Romeo". A Naro repliche, sabato e domenica, del nuovo musical de iContemplAttivi. L'appuntamento è alle 21,30

"Perduti nel mare... a Linosa". Si rinnova l’evento che il Wwf Sicilia Area Mediterranea organizza quest’anno per il 19 e 20 agosto, domenica e lunedì. Ospiti dell’amministrazione comunale che per il tramire del delegato del sindaco per Linosa, Carmelo Ardizzone, ha messo a disposizione il Teatro allo Scalo Vecchio e l’animazione musicale a fine di ciascuna serata.