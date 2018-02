"Carnevale insieme 2018", all'evento anche le scuole

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In vista della manifestazione “Carnevale Insieme 2018”, in programma nella mattinata di domenica 11 febbraio a Licata, organizzata, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, guidata dal Commissario straordinario Maria Grazia Brandara, dalla locale sezione dell'Aido, e da una delle tre associazioni parrocchiali di Azione Cattolica presenti sul territorio, e che vederà il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di varie associazioni e organizzazioni presenti sul territorio, il Comando di Polizia Municipale, ha emesso un'ordinanza di disciplina veicolare nella zona in cui si terrà l'evento.

In particolare, il provvedimento del dirigente della P.M., prevede: divieto di transito in Piazza Elena e in Corso Vitt. Emanuele (nel tratto compreso tra Piazza Progresso e Piazza Elena), dalle ore 8,00 a fine manifestazione; divieto di sosta con rimozione in tutta Piazza Elena e nel corso Vitt. Emanuele (nel tratto compreso tra Piazza Progresso e Piazza Elena), dalle ore 8,00 e fine manifestazione; . autorizzare la rimozione di ogni mezzo che, eventualmente, contravvenendo alle superiori disposizioni, potrebbe compromettere il corretto e sicuro svolgimento della programmata manifestazione, arrecare pregiudizio alla pubblica incolumità.