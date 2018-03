Acceso ai piedi della Concordia il Tripode dell'amicizia, Firetto: "Da qui solo amore e fratellanza"

Che il Mandorlo in fiore abbia inizio. Questo pomeriggio ai piedi del tempio della Concordia l’accensione del Tripode dell’amicizia. Tutti i gruppi folk hanno percorso la via Sacra per poi fermarsi tra le bellezze della Valle dei Templi.

All’evento tutte le istituzioni civili e militari, per un rituale più che mai atteso. L’accensione del Tripode ha raccolto centinaia tra curiosi e appassionati, ma anche amanti del Mandorlo in fiore.

All'evento, come ogni edizione anche il sindaco della città, Calogero Firetto. Il primo cittadino ha parlato così:"Qui è un vulcano d’amore che da 73 anni lancia un messaggio di pace al Mondo. A duemila e seicento anni della fondazioni della città, tutto questo racconta l’incontro di popoli che hanno segnato l’evolversi della civiltà. Qui nel mese di luglio grazie al Parco si incontrano genti che arrivano dell’America, mi riferisco al Google camp. L’avanguardia dell’intelligenza artificiale. Agrigento tradizioni e incontro di popoli, ma anche quell’inizio dell’Europa che guarda al mondo".

Al suo primo Mandorlo, anche il prefetto Dario Caputo. "Confesso – dice il prefetto Dario Caputo - che è con vera soddisfazione e non senza un pizzico di emozione per la suggestione di questo luogo magico. Ringrazio la città di Agrigento che ospita questa festa".

"Il tempo della Concordia - ha detto il direttore del Parco, Giuseppe Parello - stasera abbraccia il patrimonio di tutto il mondo. Sarà un Mandorlo troppo bello, ringrazio chi ha preso parte del nostro festival".