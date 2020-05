Disoccupazioni agricole, la Uil: "In pagamento dal 29 maggio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il 29 maggio prossimo verranno, finalmente, avranno inizio le operazioni di erogazione delle disoccupazioni agricole. Lo fanno sapere il segretario provinciale della Cst Uil di Agrigento Gero Acquisto e il direttore provinciale della Ital Uil, Giovanni Miceli.

In particolare, sono circa 11 mila le pratiche di competenza del Centro operativo di Canicattì e, a queste vanno aggiunte le circa 4500 gestite dalla sede Inps di Sciacca.

Inoltre, Acquisto e Miceli comunicano che le somme del bonus previste per il mese di aprile sono state già liquidate, quindi nell arco di pochi giorni saranno accreditati nei conto correnti dei richiedenti (inn meno di 24 ore dalla pubblicazione del decreto rilancio), mentre per le domanda REM si è in attesa di conoscere le modalità di trasmissione (attesa circolare esplicativa Inps.