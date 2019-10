Confcommercio, si presentano le sezioni di Fipe ed Assipan giovani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Alla presenza del presidente regionale di Confcommercio Francesco Picarella e di Gero Niesi, responsabile giovani imprenditori per la provincia di Agrigento di Confcommercio, saranno presentati lunedì, a partire dalle 15,30, nella sede di Confcommercio in via Imera, 223, della città dei templi, le nuove sezioni di Fipe ed Assipan giovani, recentemente costituite.

Presenti i presidenti nazionali e regionali. Oltre a Francesco Picarella, Presidente Confcommercio Agrigento, Gero Niesi, Presidente provinciale Gruppo Giovani Imprenditori Agrigento, Giacomo Zimbardo, Presidente provinciale Assipan, e Gabriella Cucchiara Presidente provinciale FIPE, sono previste le presenze del Presidente regionale Assipan, Salvatore Normanno, Presidente nazionale Assipan, Antonio Tassone e del Presidente regionale Fipe, Dario Pistorio.

Fipe e Assipan sono associazioni leader dei pubblici esercizi e dei panificatori. La Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, è l’associazione leader nei settori della ristorazione, dell’intrattenimento e del turismo nei quali operano più di 300 mila aziende. Rappresenta e assiste bar, ristoranti, pizzeria, gelaterie, pasticcerie, discoteche, stabilimenti balneari ma anche mense, ristorazione multilocalizzata, emettitori buoni pasto e casinò. Conta circa 1 milione di addetti ed un valore aggiunto di 39 miliardi di euro.

L’Assipan è l’Associazione Italiana Panificatori di Confcommercio Imprese per l’Italia, rappresenta il punto di riferimento per le aziende del settore della panificazione e dei prodotti affini.