"Violazione della sorveglianza speciale", arresto convalidato: 21enne ai domiciliari

Il giudice Rosanna Croce, ieri, ha convalidato l'arresto - ed ha disposto i domiciliari, per la violazione della misura della sorveglianza speciale, - del ventunenne Salvatore Camilleri. Il giovane è stato rappresentato e difeso dall'avvocato Serena Gramaglia.

Salvatore Camilleri, dopo il caos di martedì sera nel quartiere di Bonamorone, si è presentato spontaneamente alla caserma "Anghelone" dove ha sede la sezione "Volanti" della Questura di Agrigento. E' stato arrestato e posto nelle camere di sicurezza. Ieri mattina si è tenuta, appunto, davanti al giudice Rosanna Croce, l'udienza di convalida.

Nella tarda serata di giovedì, si è svolta la convalida degli arresti per gli altri quattro indagati, inizialmente posti tutti agli arresti domiciliari. Il giudice Rosanna Croce, in questo caso, ha convalidato i quattro arresti ed ha disposto per due indagati i domiciliari e per altri due nessuna misura.