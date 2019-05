Villa Betania, dipendenti sull'orlo del precipizio: sindacati chiedono aiuto alla Regione

Villa Betania, la situazione è ancora drammatica: la Cgil Fp chiede aiuto all'Assessorato regionale e al prefetto per disporre la nomina di un commissario straordinario per poter dare una governance all’ente assistenziale.

I segretari Enzo Iacono e Pietro Aquilino, puntualizzano, come, in seguito alla decisione di chiudere la struttura da parte del Comune - dovuta alle risultaze del controllo operato dai Nas - , "si sono registrate le dimissioni, prima del consiglio di amministrazione e dopo del commissario straordinario e di conseguenza i dipendenti, si sono trovati ad autogestire una struttura praticamente deserta, con l’aggravante che anche il direttore amministrativo ha richiesto ed ottenuto un comando presso l’Asp 1 di Agrigento, creando di fatto un grave vuoto di direzione che potrebbe pregiudicare la stessa esistenza in vita dell’Istituto, che da molti decenni è stato punto di riferimento di soggetti particolarmente deboli, creando altresì, una importante economia per il territorio occupando diverse decine di lavoratori; con danni che rischiano di diventare irreparabili, a partire dall’impossibilità di contestare la stessa causa che ha portato alla chiusura".

Il personale, dice ancora il sindacato, "nonostante sia creditore di diciotto mensilità arretrate, continua con impegno e serietà a mantenere aperta la struttura", che però al momento è vuota. Una situazione che potrebbe portare, denunciano Iacono e Aquilino, anche a proteste molto forti o, addirittura, "gesti estremi".