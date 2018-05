Vento fino a 100 chilometri orari? Disposta chiusura delle scuole

Le raffiche di vento potrebbero arrivare anche a 100 chilometri orari. Le condizioni meteo, anche per l'Agrigentino, non soltanto non migliorano rispetto a quanto veniva reso noto ieri dalla Protezione civile regionale, ma anzi peggiorano.

Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, in via precauzionale, ha deciso - ed ha firmato l'apposita ordinanza - di chiudere le scuole, di ogni ordine e grado, per la giornata di domani. "Avendo preso visione del bollettino di Protezione civile, sentito l'architetto Zinnanti responsabile del servizio Protezione civile - ha reso noto - si comunica la chiusura di tutte le scuole cittadine". La decisione è stata presa perché "nel centro urbano - scrive il sindaco - vi è la presenza di condizioni strutturali non ottimali delle reti fognarie" e perché "l'abitato di Palma di Montechiaro è già interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico, in via Monti e via Leopardi, e varie frane in ambito extraurbano". La decisione del sindaco è stata presa per garantire, dunque, la piena - anzi totale - sicurezza della pubblica e privata incolumità.