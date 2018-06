Trafficante (Unsic): "Uguaglianza e solidarietà sono temi da valorizzare"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il lavoro e lo sviluppo, i diritti, l’uguaglianza e la solidarietà sono temi che vanno valorizzati soprattutto sulla nostra terra siciliana, e quanto afferma il consigliere esponente Sindacale dell` Unsic Territoriale Ribera Stefano Trafficante, viviamo un momento politico pesante il Governo agita alcune questioni che sono anche nostre, mi riferisco al tema delle pensioni o al reddito minimo, ma dalla propaganda alla loro effettiva realizzazione sembra che vi sia una distanza enorme. sono temi che vanno affrontati senza se e senza ma, su questo come lo sviluppo del mezzogiorno e la lotta alla mafia.

Sul fronte della politica regionale siamo difronte ad un governo senza maggioranza col conseguente stallo dell’azione politica e l’immobilismo più completo su tutti i fronti, mi auguro che iniziative avviate di recente e in atto per i settori produttivi e per l’occupazione, come i tirocini formativi, i cantieri di lavoro non si rivelino un ennesimo flop, ma fungano da trampolino di lancio per la nostra economia e per i molti disoccupati giovani e meno giovani per trovare un occupazione che dia loro serenità.

Sulla vicenda delle Terme di Sciacca, conclude il sindacalista, invece meglio non parlarne.