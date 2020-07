Uffici comunali a rilento? Di Rosa: "Riceviamo numerose lamentele"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Milano si rimette in moto e con lei anche la macchina comunale, pronta a tornare alla sua normale attività. Ha preso il via in questi giorni, grazie al protocollo d’intesa sottoscritto dall’Amministrazione comunale con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e la RSU, la riapertura graduale di tutti gli uffici e i servizi comunali nel segno della sicurezza per dipendenti e utenti.

Questo quello che accade a Milano dal 3 Giugno scorso, e ad Agrigento ? “Purtroppo riceviamo numerose lamentele di cui non possiamo certamente non tenere conto, mentre fiduciosi anche dell'operato delle organizzazioni sindacali Agrigentine, ci auguriamo che le lamentele siano solo frutto di episodi isolati, una domanda però vogliamo porla a chi amministra, siamo certi che la macchina comunale sia efficiente ed efficace e che assicura i servizi ai cittadini?"