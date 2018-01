Al via test d'ammissione all'Università Cattaneo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Arriva anche ad Agrigento il test di ammissione alla Liuc – Università Cattaneo di Castellanza (VA), che nel mese di febbraio proporrà alcune sessioni della prova in diverse città d’Italia.

L’appuntamento è per martedì 6 febbraio alle ore 15.00 presso Hotel Della Valle (via Ugo La Malfa, 3 – località San Biagio). Il test è obbligatorio per gli studenti che conseguono un voto di maturità inferiore a 80/100 (per tutti gli altri l’ammissione è diretta).

Giovedì 8 febbraio, invece, alla Liuc, oltre al test, ci saranno anche le presentazioni dei percorsi di studio. Per i futuri maturandi è, dunque, già tempo di scelte. Due i percorsi offerti dalla Liuc, Università nata dalle imprese, vicina al mondo aziendale e delle professioni: Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale.

La formazione economica e manageriale prepara ad inserirsi con profitto negli scenari sempre più complessi con i quali devono confrontarsi imprese e professionisti. Oltre alle competenze tecniche, lo studente Liuc affina abilità relazionali e comportamentali che saranno indispensabili ad assumere un ruolo di leader in azienda.

Solida e concreta la preparazione offerta dal percorso di Ingegneria Gestionale, figura sempre più richiesta e già rispondente alle esigenze del mondo delle imprese. Tra le novità, la sperimentazione delle tecnologie di Industry 4.0 nell’i-FAB della Liuc, una fabbrica simulata che permette di comprendere i vantaggi legati all’applicazione delle nuove tecnologie e i prerequisiti necessari, tecnologici e di processo. Un approccio ai paradigmi dell’Industria 4.0 in forma esperienziale che dà la possibilità di sperimentare nuove soluzioni in un ambiente “protetto”, dove i problemi sono fonte di apprendimento, perché analizzati e risolti in modo strutturato, oltre che fonte di ispirazione.il test di ammissione alla LIUC -