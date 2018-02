Strage di randagi, Pullara: "Fare piena luce sulla vicenda"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Quello che è accaduto a Sciacca, a Licata ed in parecchi altri comuni dell'agrigentino è incredibile e vergognoso. Il vigliacco avvelenamento di parecchi cani, come ad esempio, nella contrada Muciare di Sciacca, è un'operazione effettuata in maniera scientifica ed è di una cattiveria inaudita". Lo afferma il deputato regionale Carmelo Pullara.

"Purtroppo qualche responsabilità la si deve addebitare alle amministrazioni delle città che non valutato nella maniera dovuta e con il giusto peso i segnali che arrivavano dal territorio. E' necessario che gli Organi Inquirenti facciano piena luce su questi gravi fatti criminali e che i responsabili vengano perseguiti per come prescrive il codice penale".

"L'Azienda Sanitaria Provinciale intensifichi la sterilizzazione in tutta la provincia, al fine di ridurre il randagismo, che a Sciacca, come negli altri Comuni dell'agrigentino, ha raggiunto picchi preoccupanti. Da parte mia porterò la questione all'attenzione del Governo regionale che solleciterò affinché intervenga con decisione per arginare il problema".