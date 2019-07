Spartà a capo dell’ispettorato agrario di Agrigento, il plauso di Confagricoltura

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Plauso esprime la Confagricoltura di Agrigento con il suo Presidente avv. Rosario Marchese Ragona, con il suo Direttore Dott. Alessandro Vita, e i dirigenti, per la nomina del Dott. Giuseppe Spartà a capo dell’ispettorato agrario di Agrigento.

“Siamo certi, dichiara il Presidente Rosario Marchese Ragona , che l’indiscussa competenza, professionalità, esperienza, e le non indifferenti doti umane del dott. Giuseppe Spartà riusciranno in una azione sinergica con l’Assessorato Regionale Agricoltura, ad attivare, accelerare, istruire e definire, la spesa comunitaria PSR 2014/2020 che ad oggi, riteniamo oggettivamente in ritardo.

Infine, un ringraziamento va, per il lavoro svolto, al precedente dirigente Dott. Aldo Brancato, sempre sensibile con professionalita’ e correttezza alle problematiche agricole della nostra provincia, augurandogli proficuo lavoro per il suo nuovo incarico.