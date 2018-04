"Arrivava dalla Spagna dopo avere ingoiato dieci ovuli di eroina", 45enne a giudizio

Giudizio immediato per Philip Harrison, il ghanese di 45 anni arrestato il 21 dicembre dai carabinieri dopo essere stato sorpreso con dieci ovuli, contenenti 165 grammi di eroina purissina, all'interno dello stomaco. I militari lo avrebbero scoperto quasi per caso, per strada, mentre chiedeva un passaggio.

L'africano, che ha accusato anche un malore, sarebbe arrivato a Favara in autobus, proveniente dalla Spagna, dopo avere fatto numerose tappe intermedie. Gli accertamenti in ospedale avevano fatto emergere la presenza di dieci ovuli all'interno dello stomaco.

Il gip Alfonso Malato, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto il giudizio immediato. Harrison andrà direttamente a processo senza il filtro dell'udienza preliminare. La prima udienza è stata fissata per il 15 maggio davanti al giudice monocratico Gianfranca Claudia Infantino. I difensori, gli avvocati Salvatore Cusumano e Giovanni Di Benedetto, potranno chiedere entro quindici giorni il giudizio abbreviato o il patteggiamento.