Fieristi di piazza Ugo La Malfa, Di Rosa presenta un esposto

Lo scrivente Giuseppe Di Rosa Presidente del Movimento Civico “Mani libere”, Avendo nella giornata di ieri effettuato un sopralluogo con relative immagini video divulgate in diretta sulla propria pagina del social Facebook segnala a codesti uffici in indirizzo, lo Stato di degrado, di assenza di tutti i requisiti sulla igiene pubblica specie in presenza di vendita e somministrazione di alimenti e in presenza di venditori di animali da compagnia vivi, in totale assenza delle più elementari norme sui luoghi di lavoro che andrebbero tenuti come da disposizioni di legge in uno stato di pulizia assoluto in considerazione delle altissime temperature e di assemblamenti di persone senza nessuna assistenza sanitaria.