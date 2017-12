Baldassano dopo i disordini in via Atenea: "Servono controlli a tappeto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Carlo Baldassano, a Capo del Movimento Europeo per la giustizia a tutela dei cittadini per la Provincia, chiede controlli a tappeto nel territorio agrigentino, in maniera particolare gli ultimi episodi verificatesi in via Atenea.

Baldassano, rivolgendosi al Questore Aurienna, chiede di potenziare i controlli individuando i responsabili che deturpano non solo il salotto cittadino di Agrigento, ma l'intera Provincia con controlli accurati senza sconti afferma il rappresentante alla legalità.

Il Movimento Europeo per la giustizia, afferma che la collaborazione dei cittadini è fondamentale, occorre fattiva collaborazione per arginare il problema che si trascina da troppo tempo.

Baldassano si appella altresì agli organi giudiziari ad applicare pene più severe a nome di una giustizia garantista a tutela dei cittadini, il paese ha bisogno di risposte concrete afferma l'esponente alla giustizia.