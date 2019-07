Home care premium, via al progetto per l'assistenza a 77 persone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il sindaco Carmelo Pace comunica che è stato avviato, senza soluzione di continuità, il progetto Inps “Home Care Premium 2019”, per il distretto socio-sanitario D6. Gli attuali beneficiari sono 77. Il progetto Home Care Premium prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti. “I beneficiari potranno usufruire di servizi professionali domiciliari – afferma l’assessore Francesco Montalbano - resi da operatori sociosanitari, educatori professionali, psicologi, fisioterapisti e logopedisti. Un aiuto concreto in favore di soggetti in difficoltà”.