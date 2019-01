Villaseta, niente acqua dai rubinetti dei cittadini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque S.p.A. comunica che, nella mattinata di oggi, 24 gennaio, è stata accertata una minore fornitura idrica in arrivo al serbatoio di Villaseta, nel Comune di Agrigento. Pertanto, il suddetto serbatoio non ha ancora raggiunto il livello ottimale di risorsa idrica per garantire una regolare distribuzione. Di conseguenza, nella giornata odierna si potrebbero verificare limitazioni e/o slittamenti nella distribuzione idrica prevista per la zona servita dal serbatoio ad oggetto.

Si informa che gli operatori del gestore stanno già ponendo in essere quanto necessario per ridurre al minimo le eventuali variazioni della distribuzione idrica prevista. Si rileva che una volta regolarizzata la fornitura al serbatoio di Villaseta la distribuzione idrica sarà ripristinata, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecn