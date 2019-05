Scontro sul caso "Sea Watch 3", procuratore Patronaggio: "Massima sinergia, come sempre"

Uno accanto all'altro. Per parlare, in Prefettura, del neonato tavolo interistituzionale a tutela delle donne e dei soggetti deboli. Inevitabile però - trovandosi di fronte il prefetto di Agrigento, Dario Caputo, e il procuratore capo Luigi Patronaggio - la domanda sull'affaire "Sea Watch 3". Sulla nave della Ong c'è un'inchiesta della Procura della Repubblica di Agrigento. Il comandante, l'unico indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è sotto interrogatorio da parte del procuratore aggiunto Salvatore Vella.

Negli ultimi giorni, fra ministero dell'Interno e magistratura si sono registrate scintille. Il ministro Matteo Salvini si è scagliato, apertamente, contro il procuratore capo Luigi Patronaggio al quale, stamani, è stata chiesta una replica. "Massima sinergia come sempre" - ha tranciato corto il procuratore capo di Agrigento Patronaggio - .

"Il ministro ha avuto modo di affrontare la situazione e ha seguito l'evolversi della vicenda attraverso i suoi uffici - ha detto, invece, il rappresentante del ministero dell'Interno: il prefetto di Agrigento Dario Caputo - . La linea del ministero dell'Interno era definita rispetto all'impostazione generale della politica del Governo in materia di immigrazione, nel rispetto ovviamente delle competenze che la legge affida ad altre strutture ed organi dello Stato".